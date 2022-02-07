Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в Криворожском горсовете и его исполнительном комитете.

Обыски проходят по делу о служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере бюджетом почти 700 миллионов гривен, сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, по состоянию на 1 апреля 2021 года между Криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключено 82 договора аренды земельных участков.

— Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен, — говорится в сообщении.

Сейчас ГБР изымает соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию. Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в Николаевской области полиция задержала группу ранее судимых воров из Одессы, которые проникали на частные предприятия, вскрывали сейфы и похищали оттуда большие суммы денежных средств.