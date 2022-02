НИКВЕСТИ HD Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева Трансляция Трансляция Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ Трансляция Трансляция Заседание комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета Трансляция комиссии Трансляция комиссии Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева Трансляция Трансляция Аппаратное совещание в мэрии Николаева Трансляция Трансляция Рабочая группа по оптимизации структуры мэрии Николаева Задание по гуманитарноому блоку и направлению, связанному с АТО/ООС и Задание по гуманитарноому блоку и направлению, связанному с АТО/ООС и Презентация новой структуры мэрии Николаева Рабочая группа по оптимизации структуры Рабочая группа по оптимизации структуры Медицинская коллегия управления здравоохранения Николаевского горсовета Прямая трансляция Прямая трансляция Земельная комиссия Николаевского городского совета Брифинг о состоянии готовности медицинской системы области к COVID-19

Реклама