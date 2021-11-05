В американском штате Колорадо в национальном парке Роки-Маунтин нашли останки немецкого альпиниста, который пропал почти 40 лет назад.

Как пишет ABC, представители парка заявили, что найденные фрагменты скелета — это останки 27-летнего Руди Модера, опытного альпиниста, который 13 февраля 1983 года отправился в горы парка из города Форт-Коллинз.

Искать Модера начали 19 февраля 1983 года. Поиски вели с помощью собак и вертолетов, но через четыре дня их прекратили. Спасатели не смогли обнаружить Модера из-за снега, но нашли тайник с едой в устье одного из каньонов и спальный мешок со снаряжением в пещере неподалеку. Дополнительные безуспешные поиски провели весной и летом того же года.

И вот в августе 2020 года группа туристов в районе Скелетного ущелья нашла человеческие кости.

Специалисты отложили тщательное расследование из-за двух крупных лесных пожаров в районе ущелья и вернулись к этому вопросу через год. Личность погибшего подтверждали с помощью стоматологических записей, но они точно не указали на Модера. Смотрители парка в это время нашли в районе гибели альпиниста лыжи, палки, ботинки и другие личные вещи, которые подтвердили личность погибшего.

Власти штата начали переговоры с Германией по вопросу выдачи останков для захоронения.

Напомним, что гражданин Украины, который сам ушел в горы в провинции Битлис на востоке Турции, нашелся в горном селе.