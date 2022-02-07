В воскресенье, 6 февраля, в Мумбаи умерла легендарная болливудская певица Лата Мангешкар, ей было 92 года.

Причиной смерти стал отказ множества органов после того, как почти месяц назад она была госпитализирована с COVID-19, пишет Новое время.

За свою продолжительную музыкальную карьеру Лата Мангешкар записала более 15 тысяч песен на более чем дюжине языков, и считается голосом Болливуда. Она работала почти со всеми режиссерами, актерами и актрисами индустрии. А многие из песен, которые прозвучали более чем в 500 фильмах, считаются классикой индийского музыкального искусства.

Одной из самых знаковых в ее карьере стала песня Pyar Kiya To Darna Kya? (Зачем бояться, если ты влюблен?) из фильма Великий могол (1960). Картина режиссера К. Азифа была признана блокбастером в Индии.

Другая ее песня Aye Mere Waten ke Log, посвященная памяти индийский солдат, погибших в войне 1962 года с Китаем, довела тогдашнего премьер-министра Индии Джавахарлала Неру до слез, и занимает второе место после государственного гимна Индии.

Напомним, что 25 ноября 2021 года умер бывший мэр Киева, депутат Киевсовета Александр Омельченко.