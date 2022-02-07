Украинской биатлонистке Валентине Семеренко стало плохо во время индивидуальной гонки на зимних Олимпийских играх-2022.

36-летняя спортсменка из-за плохого самочувствия не смогла завершить соревнования и сошла с дистанции. Пределы трассы она не смогла покинуть самостоятельно — ее уводили под руки.

Позже главный тренер женской сборной Украины Урош Велепец в эфире трансляции на UA:Перший сказал: «Врачи занимаются. Не хватило воздуха. Начала хороший первый круг, но потом холодный воздух. У нее есть незначительная аллергия на холод. Она захлебнулась, хотела пробежать, но уже не было смысла. Надо было раньше сойти с трассы, но она боролась до конца. Сейчас ей лучше, ею занимаются врачи. Падение? Нет, не было, просто не могла бежать. Возник спазм, и она не смогла бежать».

Это уже третья потеря в женской сборной Украины после положительных тестов на коронавирус, которые получили Дарья Блашко и ранее Елена Билосюк.

Сообщалось, что на замену последней в Пекин была вызвана Анастасия Меркушина, которая изначально не попала в состав сборной на Олимпиаду-2022 в Пекин.

Единственный николаевский спортсмен, который будет участвовать в Олимпиаде-2022 в Пекине – олимпийский чемпион 2018 года Александр Абраменко.

Первые олимпийские соревнования по лыжной акробатике в Пекине состоятся 10 февраля в 12:00 по Киеву. Это будут соревнования среди смешанных команд, в которых примет участие Александр Абраменко.