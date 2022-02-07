Государственное бюро расследований вызывает на допрос экс-президента Виктора Януковича 9 февраля.

Повестка о вызове опубликована в газете Урядовий кур'єр.

— Янукович Виктор Федорович, 09.07.1950 г.р., в соответствии с требованиям ст.ст. 134, 135 УПК Украины Вам необходимо явиться 9 февраля 2022 года в 9 час. 00 мин. в Государственное бюро расследований по адресу г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, каб. 524 для получения, в случае согласования прокурором, сообщения о подозрении по уголовному производству № 4201311000001029 от 25.11.2013, и допроса в качестве подозреваемого, — говорится в сообщении.

По данным СМИ, речь идет об уголовном производстве по факту дезертирства сотрудников Управления Государственной охраны, по которому ранее было сообщено о подозрении начальнику охраны Виктора Януковича.

Как сообщалось, 1 февраля в ГБР проинформировали, что бывшему заместителю начальника Управления государственной охраны Украины — начальнику Службы безопасности Президента Украины, которому ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.