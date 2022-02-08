В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 34353 человека.

Больше всего новых случаев в Киеве, Львовской и Харьковской областях, сообщает Минздрав.

В Украине госпитализировали 2168 человек; летальных исходов — 255; выздоровели — 15193 человека. Протестировали методом ПЦР — 68778 человек, методом ИФА — 5358, экспресс-тестами — 57745.

Больше всего новых случаев в Киеве (2862), Львовской (2336) и Харьковской (2022) областях.

За все время пандемии в Украине заболели — 4341790 человек; выздоровели — 3696285 человек; летальных случаев — 101647.

Ранее сообщалось о том, что ВОЗ ожидает в европейских странах паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса.