В европейских странах ожидают паузу по заболеваемости и смертям от коронавируса.

Об этом рассказал региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге, сообщает Sky News.

По его словам, в последнюю неделю в Европе было зарегистрировано 12 миллионов новых случаев COVID-19. При этом он отметил, что "число смертей в регионе начинает стабилизироваться".

Ханс Клюге отметил, что сейчас что есть возможность взять под контроль передачу коронавируса. Он объяснил это тем, что многие люди невосприимчивы к "Омикрону" благодаря вакцинации и тому, что уже переболели.

П словам Ханса Клюге, сейчас наблюдается «благоприятная сезонная пауза, когда мы выходим из зимы», в то время как «более низкая серьезность варианта Омикрон» также помогает.

— Это оставляет нам возможность для длительного периода спокойствия и гораздо более высокого уровня защиты населения от заражений, даже с более опасным вариантом, — сказал Ханс Клюге.

Однако он отметил, что появление новых штаммов коронавируса неизбежно, поэтому странам стоит продолжать вакцинацию населения и тестирование.

Напомним, в Украине за пятницу, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев COVID-19. Это на 1 245 случаев меньше, чем накануне.