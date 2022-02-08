В Николаеве на реке Ингул возле пешеходного моста спасли собаку, которая провалилась под лед.

Об этом сообщил директор комплексной ДЮСШ «Атлант» Иван Кулин.

В спасательной операции приняли участие работники управления государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Николаевской области, дежурные соседней базы, рабочие и тренеры ДЮСШ «Атлант».

Собаку накормили и отогрели, заверил автор сообщения.

Также он опубликовал видео спасения животного.

Ранее в Баштанке спасли ребенка, который провалился под лед.