В Николаеве на реке Ингул возле пешеходного моста спасли собаку, которая провалилась под лед.
Об этом сообщил директор комплексной ДЮСШ «Атлант» Иван Кулин.
В спасательной операции приняли участие работники управления государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Николаевской области, дежурные соседней базы, рабочие и тренеры ДЮСШ «Атлант».
Собаку накормили и отогрели, заверил автор сообщения.
Также он опубликовал видео спасения животного.
Ранее в Баштанке спасли ребенка, который провалился под лед.
В Николаеве на реке Ингул возле пешеходного моста спасли собаку, которая провалилась под лед.
Об этом сообщил директор комплексной ДЮСШ «Атлант» Иван Кулин.
В спасательной операции приняли участие работники управления государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Николаевской области, дежурные соседней базы, рабочие и тренеры ДЮСШ «Атлант».
Собаку накормили и отогрели, заверил автор сообщения.
Также он опубликовал видео спасения животного.
Ранее в Баштанке спасли ребенка, который провалился под лед.