Наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили скопление военной техники оккупантов на Донбассе. Среди нее — танки, гаубицы, минометы.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 8 февраля.

ОБСЕ зафиксировала вооружение, размещенное в нарушение линий отвода в

неподконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей. К нему относятся 16 гаубиц, 1 противотанковая пушка. Их оккупанты разместили на полигоне возле Тернового и на аэродроме вблизи Переможного.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения ОБСЕ

зафиксировала 23 танка неустановленного типа, 24 гаубицы и 4 буксируемые гаубицы/противотанковые пушки.

Их боевики разместили на полигонах возле Шимшиновки, Мирного, Круглика. Еще 2 миномета и 2 танка (Т-72, Т-64) заметил беспилотник ОБСЕ на территории аэродрома вблизи Переможного.

Как сообщалось, в Ростовской области, РФ, на полигоне Кузьминский в пятницу, 11 февраля, пройдут военные учения со стрельбами танков, БМП и артиллерии.