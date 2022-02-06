В Ростовской области, РФ, на полигоне Кузьминский в пятницу, 11 февраля, пройдут военные учения со стрельбами танков, БМП и артиллерии.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

— На полигоне Кузьминский в Ростовской области пройдет двухстороннее тактическое учение с подразделениями мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе учений будет разыграно ведение боевых действий по обороне своих позиций и переходу в наступление с выполнением практических стрельб из стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерийских орудий.

В учениях примут участие танки Т-72Б3, БМП-3, автоматические станковые гранатометы АГС-17, ручные противотанковые гранатометы РПГ-7.

Будут применены беспилотные летательные аппараты. Всего в тактических учениях примет участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники.

Напомним, Госдепартамент США и Пентагон, опираясь на информацию разведки, утверждают, что Россия замышляет провокацию. Ее суть будет заключаться в том, чтобы инсценировать нападение украинских военных на людей, живущих на территории России, либо на русскоязычное население Украины.