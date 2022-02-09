За прошедшие сутки, 8 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от Песков оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Невельское российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Светлодарска противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили скопление военной техники оккупантов на Донбассе. Среди нее — танки, гаубицы, минометы.