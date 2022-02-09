В Николаеве мужчину приговорили к 4 годам 6 месяцам тюрьмы за грабеж, избиение пожилой женщины и умышленное уклонение от прохождения программы для обидчиков.

Об этом сообщают в Окружной прокуратуре города Николаева.

Приговором Ленинского районного суда ранее судимый николаевец признан виновным в грабеже, причинении умышленного легкого телесного повреждения и умышленном уклонении от прохождения программы для обидчиков (ст. 390 — 1 ст. 1 ст. 125 и ч. 2 статьи 186 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что злоумышленник при отсутствии объективных причин, уклонился от прохождения программы для домашних насильников, а также умышленно не выполнил определенное судом запретительное предписание, нарушив обязанность находиться в помещении вместе с бабушкой.

В дальнейшем, находясь у бабушки, он умышленно нанес женщине не менее 6 ударов в область лица и рук.

Кроме того, в ноябре 2021 года обвиняемый с применением насилия к продавщице магазина «Кефир» в Ингульском районе Николаева похитил алкогольные напитки.

Судом поддержана позиция прокуратуры и назначен злоумышленнику наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, в Николаеве водителя маршрутки, насмерть сбившего пенсионера на пешеходном переходе, посадили на 3 года.