Судья Центрального районного суда Николаева вынес приговор 36-летнему водителю маршрутного такси, который в 2018 году сбил пешехода, вследствие чего тот скончался.

Об этом пишет пресс-служба суда.

Установлено, что 21 июня 2018 года около 09:45 обвиняемый, который в то время работал водителем маршрутки №21, ехал за рулем автомобиля «Рута 25» по проспекту Центральному со стороны улицы Садовой в направлении Соборной со скоростью около 70 километров в час.

В этот момент на перекрестке проспекта Центрального и улицы Малая Морская 80-летний мужчина начал переходить проезжую часть проспекта. Он делал это по регулируемому переходу на красный для пешеходов сигнал светофора.

Водитель маршрутки не следил за дорогой и, двигаясь на желтый сигнал светофора с превышением скорости, сбил пострадавшего. В результате полученных травм он скончался на месте.

В ходе разбирательства виновный не признавал свою вину. Суд ее доказал — факт подтверждается исследованными в ходе рассмотрения письменными доказательствами, свидетельскими показаниями и потерпевшими.

По результатам рассмотрения суд признал мужчину виновным по части 2 статьи 286, назначив ему наказание в виде трех лет лишения свободы с лишением водительских прав на аналогичный срок.

Напомним, утром 22 января на улице Космонавтов в Николаеве произошло смертельное ДТП.