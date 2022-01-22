Сегодня утром, 22 января, на улице Космонавтов в Николаеве произошло смертельное ДТП.

Информацию подтвердила пресс-секретарь Нацполиции в Николаевской области Инна Парфенова.

Известно, что 44-летний водитель автомобиля Citroen Berlingo сбил женщину, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. Пострадавшую забрала «скорая», но по дороге она скончалась.

Следователи квалифицировали аварию по признакам части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких лиц». Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, 1 января в поселке городского типа Воскресенское Николаевского района водитель автомобиля сбил мужчину и скрылся с места аварии.