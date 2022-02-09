|Скорость ветра:
|4.6 м/с
|Восход солнца:
|07:06
|Заход солнца:
|17:05
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|5.6 м/с
|Восход солнца:
|07:20
|Заход солнца:
|17:03
|Температура завтра:
|+7 C°
Об этом сообщает Крымская солидарность.
С раннего утра одновременно в нескольких районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар. Обыски начались в районе 4 часов утра.
В итоге задержали:
Задержанных сейчас доставляют на бульвар Франко 13, в УФСБ в Республике Крым и Севастополе.
Адвокат Эмиль Курбединов сообщил об отключении мобильной связи на момент проведения следственных действий у нескольких адвокатов Крыма.
Ранее сообщалось, что наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили скопление военной техники оккупантов на Донбассе. Среди нее — танки, гаубицы, минометы.
Об этом сообщает Крымская солидарность.
С раннего утра одновременно в нескольких районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар. Обыски начались в районе 4 часов утра.
В итоге задержали:
Задержанных сейчас доставляют на бульвар Франко 13, в УФСБ в Республике Крым и Севастополе.
Адвокат Эмиль Курбединов сообщил об отключении мобильной связи на момент проведения следственных действий у нескольких адвокатов Крыма.
Ранее сообщалось, что наблюдатели из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заметили скопление военной техники оккупантов на Донбассе. Среди нее — танки, гаубицы, минометы.