В среду, 9 февраля, на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня.

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

— С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано, — говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, за минувшие сутки, 8 февраля, боевики трижды обстреливали украинские позиции на Донбассе.

Напомним, восьмой самолет с военной помощью от США был доставлен в Украину 5 февраля. На борту его находилось 86 тонн боеприпасов.