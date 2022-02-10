За прошедшие сутки, 9 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, восьмой самолет с военной помощью от США был доставлен в Украину 5 февраля. На борту его находилось 86 тонн боеприпасов.
За прошедшие сутки, 9 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Недалеко от Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате вражеских действий нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.
По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, восьмой самолет с военной помощью от США был доставлен в Украину 5 февраля. На борту его находилось 86 тонн боеприпасов.