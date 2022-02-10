В Киеве СБУ задержала завербованного одной из белорусских госструктур агента, который готовил теракт в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители задержали мужчину при попытке поджога автомобиля возле здания одной из киевских общественных организаций.

СБУ установила, что он также занимался запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их помещений и осуществлял сообщения о псевдоминировании.

Также установлено, что злоумышленник причастен к организации несанкционированных митингов вблизи зарубежных дипломатических представительств.

Действия агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки и дискредитацию Украины перед странами ЕС и гражданами Беларуси.

Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов.

По данным следствия, агента завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Телеграм. Для связи с кураторами он использовал российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на банковскую карту.

Для совершения теракта злоумышленник приобрел автомобиль, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

Злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

За прошедшие сутки, 9 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.