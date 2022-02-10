В четверг, 10 февраля, около 12:30 возле здания горсовета в Кривом Роге прогремел взрыв. Взорвалась посылка. Как выяснилось позже это были учения сотрудников СБУ.

Об этом сообщает местное издание «Свои».

О подозрительной коробке возле мэрии сообщил сотрудник охраны. Сотрудников администрации эвакуировали. Чуть позже спецслужбы произвели детонацию непонятной посылки.

Сообщается, что таким образом криворожский отдел СБУ и экстренные службы города провели антитеррористические учения.

По легенде, взрывное устройство в посылке на имя Юрия Вилкула принёс в здание курьер Новой почты. Отправитель якобы был из Республики Беларусь. Муниципальная гвардия вынесла коробку на улицу и вызвала экстренные службы. В считаные минуты к мэрии прибыли сотрудники СБУ, взрывотехники, патрульные, спасатели, работники Криворожского районного управления полиции.

Ранее сообщалось, что в Украине с 10 по 20 февраля пройдут военные учения с применением вооружения, поставленного союзниками и партнерами.