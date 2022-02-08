В Украине с 10 по 20 февраля пройдут военные учения с применением вооружения, поставленного союзниками и партнерами.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в эфире ток-шоу «Свобода слова», пишет Корреспондент.

По словам главы Минобороны, маневры состоятся параллельно с учениями российских войск у границы.

— У них (России, — прим.) учения будут с 10 по 20 февраля. Украинские вооруженные силы тоже работают, и сегодня у нас параллельно, зеркально проходят уже учения, — сказал Алексей Резников.

Также Алексей Резников перечислил локации, где будут проводиться учения: на полигонах под Ровно, Ковелем, Овручем, Черниговом, Чугуевом, Сумами, Одессой, а также Николаевом (Широкий лан) и Херсоном (Алешковские пески).

— И это только полигоны. Есть еще отдельные площадки, места, где как раз с 10 по 20 февраля будут проходить учения ВСУ. С применением (беспилотников, — прим.) Bayraktar, (ракетных комплексов, — прим.) Javelin и (переносных управляемых противотанковых ракет, — прим.) NLAW, которые мы недавно получили от Британии, — уточнил министр.

Напомним, на Черниговщине в Учебном центре «Десна» проходили военные учения, в ходе которых военнослужащие Вооруженных сил Украины отрабатывают применение ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.