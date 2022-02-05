На Черниговщине в Учебном центре «Десна» начались военные учения, в ходе которых военнослужащие Вооруженных сил Украины отрабатывают применение ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Об этом сообщатся на странице Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

— Военнослужащие 169-го Учебного центра «Десна» начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW. В настоящее время идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях, — говорится в сообщении.

Ранее в Международном центре миротворчества и безопасности Нацакадемии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного состоялся завершающий этап подготовки первой группы инструкторов, которые будут обучать операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW.