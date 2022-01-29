В Международном центре миротворчества и безопасности Нацакадемии сухопутных войск им. гетмана Сагайдачного состоялся завершающий этап подготовки первой группы инструкторов, которые будут обучать операторов противотанковых ракетных комплексов NLAW.

Выпускники курса осуществили практические пуски из этих ПТРК, передает АрміяInform.

— На соответствующих рубежах от 300 до 600 метров были установлены мишени: боевая машина пехоты, САУ и МТ-ЛБ. Огонь вели с разных дистанций и позиций. В частности, из дома через окно, из окопа, из боевой машины. Все цели были поражены, — говорится в сообщении.

По словам одного из инструкторов, солдата Зиновия Тужанского, это оружие очень простое, надежное и мощное.

Как отметил представитель Главного управления доктрин и подготовки ГШ ВСУ полковник Николай Губень, подготовка инструкторов ПТРК состоялась в кратчайшие сроки: три дня на теорию и тактику и два дня — на практическое применение.

Таким образом, всего за пять дней было подготовлено около 40 инструкторов ПТРК NLAW. Они разъедутся по определенным подразделениям, чтобы подготовить новых специалистов.

Со следующей недели в 184-й УЦ прибудут еще около 20 военнослужащих, чтобы получить специальность оператора ПТРК NLAW.

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