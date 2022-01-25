Министр обороны Алексей Резников заявил, что США и Великобритания поставили Украине вооружения, о которых раньше приходилось только мечтать. Раскрывать детали глава ведомства отказался.

Об этом сказал Алексей Резников в эфире ток-шоу «Свобода слова» на ICTV, пишет РБК-Украина.

— Я с первого дня веду переговоры с нашими партнерами. Последствия вы видите – это самолеты, которые прилетают из Лондона, два самолета из США прилетели, а завтра встречаем третий самолет с помощью, – сказал Алексей Резников, отвечая на вопрос о том, ведутся ли переговоры с союзниками о поставках Украине систем ПВО, включая ракеты Patriot.

Глава Минобороны добавил, что переговоры по всем потребностям Украины в вооружениях ведутся. Однако детали Резников раскрыть отказался.

— Но поверьте, в той помощи уже есть много интересных вещей, о которых мы мечтали раньше, – добавил министр.

Напомним, что в аэропорт «Борисполь» ночью 22 января прибыла первая партия оборонной помощи из США в рамках пакета на общую сумму 200 миллионов долларов. Спустя день в Украине прибыла вторая партия оружия.

Помимо этого Великобритания отправила Украине 30 бойцов спецотряда и 2000 единиц противотанкового оружия из-за угрозы вторжения РФ. Поставки были осуществлены в течение этой недели.