Ночью 10 февраля на трассе Чугуев — Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом «Украинской правде» рассказали собеседники в правоохранительных органах.

— Немного после полуночи в полицию поступил звонок, что на трассе Чугуев — Мартовое сбили человека. Это произошло ближе к Мартовому. Погиб мужчина, средних лет. Никого рядом не было. На месте нашли номера 0018«, — сказал собеседник издания.

По его словам, такие номера принадлежат передней машине кортежа Александра Ярославского. Источник УП также отметил, что Александр Ярославский часто сам водит машину.

Собеседники УП также добавили, что позже в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП возле Мартового, и что он придет в райотдел дать показания.

По состоянию на 10 утра, этот человек в полицию еще не приходил. Позже еще один собеседник сообщил, что водителя по состоянию на 12:00 уже допрашивают правоохранители.

По данным источников УП, есть свидетели, которые видели, как вечером кортеж Александра Ярославского уезжал из Харькова (бизнесмен работает в Харькове и проживает в Мартовом, — прим.).

В полиции Харьковской области не смогли подтвердить или опровергнуть информацию о смертельном ДТП вблизи Мартового. Пресс-секретарь полиции Харьковской области Елена Баранник пообещала выяснить, имела ли место смертельная авария возле Мартового поздно вечером 9 февраля или ночью 10 февраля и предоставить эту информацию позже.

Вместе с тем, на сайте полиции немного позже появилось сообщение о том, что на автодороге «Киев — Харьков — Довжанский» обнаружили тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями и что правоохранители устанавливают личность и обстоятельства гибели пешехода.

«Предварительно установлено, что 9 февраля около 22:55 неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуева в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода — мужчину с виду 30-40 лет. Тело умершего направлено в морг. Его личность, а также личность злоумышленника устанавливаются», — говорится в сообщении.

Сам Александр Ярославский заявил, что узнал о ДТП только утром 10 февраля.

— Я спал дома и утром только узнал об этом. Я не слежу за своими номерами. Почему новость появилась в СМИ? Послушайте, я ж не Нострадамус, откуда я знаю, — сказал он в комментарии харьковскому изданию «Объектив».

Ранее глава облсовета Анна Замазеева сообщила, что сейчас рассматривается вариант передачи коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» в концессию. По ее словам, уже есть желающие, в частности, украинский бизнесмен Александр Ярославский.