В Одессе наркозависимый мужчина напал на прохожих и покусал их из-за того, что они отказались дать ему сигарету.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на местные каналы в Telegram.

Как сообщается, все произошло на рынке «Привоз», а нападавший был под психоактивными веществами. Мужчина попросил у прохожих прикурить, рассказав, что у него нет денег.

— Попросил у парней сигарету, рассказал о беременной жене в роддоме, отсутствии денег даже на дозу, параллельно показав им обколотые руки, — говорится в сообщении.

Сигарету нарушителю порядка не дали. Не стерпев отказа, он, по словам очевидцев, «как вампир» впился зубами одному парню в спину, а затем второму в ногу.

— Оттащить зверя от добычи получилось лишь с помощью полиции, — отметили в сообщении.

Судя по фото с места событий, укусы были сильными: на плитке остались видны следы крови потерпевших.

Напомним, полицейский из Одесской области потребовал полмиллиона компенсации за укушенный палец.