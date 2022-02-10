В Одессе наркозависимый мужчина напал на прохожих и покусал их из-за того, что они отказались дать ему сигарету.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на местные каналы в Telegram.
Как сообщается, все произошло на рынке «Привоз», а нападавший был под психоактивными веществами. Мужчина попросил у прохожих прикурить, рассказав, что у него нет денег.
— Попросил у парней сигарету, рассказал о беременной жене в роддоме, отсутствии денег даже на дозу, параллельно показав им обколотые руки, — говорится в сообщении.
Сигарету нарушителю порядка не дали. Не стерпев отказа, он, по словам очевидцев, «как вампир» впился зубами одному парню в спину, а затем второму в ногу.
— Оттащить зверя от добычи получилось лишь с помощью полиции, — отметили в сообщении.
Судя по фото с места событий, укусы были сильными: на плитке остались видны следы крови потерпевших.
Напомним, полицейский из Одесской области потребовал полмиллиона компенсации за укушенный палец.
В Одессе наркозависимый мужчина напал на прохожих и покусал их из-за того, что они отказались дать ему сигарету.
Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на местные каналы в Telegram.
Как сообщается, все произошло на рынке «Привоз», а нападавший был под психоактивными веществами. Мужчина попросил у прохожих прикурить, рассказав, что у него нет денег.
— Попросил у парней сигарету, рассказал о беременной жене в роддоме, отсутствии денег даже на дозу, параллельно показав им обколотые руки, — говорится в сообщении.
Сигарету нарушителю порядка не дали. Не стерпев отказа, он, по словам очевидцев, «как вампир» впился зубами одному парню в спину, а затем второму в ногу.
— Оттащить зверя от добычи получилось лишь с помощью полиции, — отметили в сообщении.
Судя по фото с места событий, укусы были сильными: на плитке остались видны следы крови потерпевших.
Напомним, полицейский из Одесской области потребовал полмиллиона компенсации за укушенный палец.