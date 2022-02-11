Глава МВД Денис Монастырский уволил с должности начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Монастырский проинформировал о начале расследования попытки фальсификации дела о ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского.

— Причиной таких моих действий стало то, что сегодня следователи харьковской полиции подали в прокуратуру Харьковской области подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на лицо, которое пришло утром и заявило, что именно оно было за рулем авто, на котором было совершено смертельное ДТП, — написал Денис Монастырский.

Зато уже сегодня стало известно, что это лицо находилось во время ДТП в другом месте.

Денис Монастырский заверил, что к ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем.

— Из-за попытки скрыть это преступление и предоставления заведомо ложных показаний, дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования, — добавил министр.

Напомним, ночью 10 февраля на трассе Чугуев — Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.