Россия продолжает перебрасывать войска и технику в оккупированный Крым и Беларусь, где со вчерашнего дня продолжаются учения.

— На Западе России большой контингент войск и вооруженных сил недавно прибыл на Курский полигон примерно в 110 километрах к востоку от границы с Украиной. Продолжает прибывать дополнительное оборудование, и ведутся приготовления для размещения дополнительных войск и техники, — пишет журналист.

Сообщается, что в Крыму 10 февраля на аэродроме Октябрьское наблюдалась новая большая дислокация войск и техники.

— На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя прибыло более 550 военных палаток и сотни единиц техники, — уточняет Кристофер Миллер.

Указано, что Россия также перебросила боевую группу в Речицу (Беларусь) в 45 километрах от украинских границ.

Вместе с тем новые войска обнаружили неподалеку Новоозерного и в Славном (в оккупированном Крыму). На снимках, в частности, видны реактивные системы залпового огня и вновь прибывшая бронетехника.

Напомним, в аэропорт «Борисполь» вечером 9 февраля прибыл второй за сутки самолет с военным грузом от США.