В течение суток спасатели Николаевской области тушили Москвич и Renault.

Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в регионе.

Первый случай произошел в переулке Артезианский поселка Кривое Озеро Первомайского района. Из сообщения, поступившего 10 февраля в 09:16, стало известно, что горит автомобиль Москвич ИЖ412.

Пожарные локализовали огонь в 9:22 и ликвидировали его в 9:25 на площади 1,5 квадратных метров. Вероятная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

В ночь на 11 февраля спасателей известили о том, что на автодороге Н-11 в пределах Воскресенской территориальной громады горит автомобиль Renault Logan. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар в 02:56 и ликвидировали в 03:00 на площади 2 квадратных метра, причины устанавливаются.

Напомним, 24 января на автодороге Н-24 «Благовещенское–Николаев» возле села Александровка столкнулись автомобили Jaguar X-Type и Ford, одна из машин загорелась.