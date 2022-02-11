В среду, 9 февраля, Южно-Украинская атомная станция получила сообщение о диверсии или акте ядерного терроризма.

Об этом сообщили в службе физической защиты предприятия.

Отмечается, что 9 февраля было получено сообщение об угрозе взрыва на Южно-Украинской атомной станции, предприятие задействовало антитеррористический штаб. В результате поиска взрывные устройства обнаружены не были.

Личный состав воинской части, обеспечивающий охрану и оборону ЮУАЭС, а также отряд военизированной охраны предприятия переведен в режим усиленного дежурства. АЭС работает в штатном режиме.

Напомним,18 января поступило сообщение о минировании здания Николаевского городского совета.