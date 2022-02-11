На Сицилии снова проснулся вулкан Этна, в результате извержения шлейф дыма поднялся высоко в небо.

Об этом сообщает Reuters.

Извержение произошло в юго-восточной части кратера. Зафиксированные толчки исходили с глубины около 3 тысяч метров над уровнем моря.

Высота Этны составляет более три тысячи метров. Гора расположена в густонаселенном районе.

Ранее на испанском острове Ла-Пальма усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.