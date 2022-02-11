Неизвестные украли из одного из цехов АО Киевский завод Радар блоки радиоэлектронного оборудования, используемого в самолетах семейства «Су».

Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в пресс-службе Укроборонпрома.

Там рассказали, что инцидент произошел еще в ночь на 9 февраля, а злоумышленники «тщательно готовили кражу и совершили ее, несмотря на усиленные меры по технической защищенности».

Сумма нанесенного ущерба на данное время не установлена.

В правоохранительных органах кражу оборудования с завода пока не комментировали.

Ранее на николаевском государственном предприятии «Зоря»-«Машпроект» во время выходных, введенных для экономии энергоносителей, похитили дорогостоящее электронное оборудование.