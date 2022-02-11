В Харькове облили краской памятный знак погибшим воинам Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Нарушители облили монумент воинам УПА красной краской в Молодежном парке. Сообщение об инциденте поступили сегодня утром в Харьковское районное управление полиции № 1.

Фото из Facebook-сообщества «Український Харків» Фото из Facebook-сообщества «Український Харків»

«Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП № 1. Проверка продолжается», — говорится в сообщении.