В Харькове облили краской памятный знак погибшим воинам Украинской повстанческой армии.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Нарушители облили монумент воинам УПА красной краской в Молодежном парке. Сообщение об инциденте поступили сегодня утром в Харьковское районное управление полиции № 1.
«Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП № 1. Проверка продолжается», — говорится в сообщении.
Напомним, весной 2020 года в Николаеве неизвестные облили красной краской мемориал памяти погибших воинов, который расположен напротив здания налоговой службы.
В Харькове облили краской памятный знак погибшим воинам Украинской повстанческой армии.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
Нарушители облили монумент воинам УПА красной краской в Молодежном парке. Сообщение об инциденте поступили сегодня утром в Харьковское районное управление полиции № 1.
«Информация о событии зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений ХРУП № 1. Проверка продолжается», — говорится в сообщении.
Напомним, весной 2020 года в Николаеве неизвестные облили красной краской мемориал памяти погибших воинов, который расположен напротив здания налоговой службы.