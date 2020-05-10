В Николаеве неизвестные облили красной краской мемориал памяти погибших воинов, который расположен напротив здания налоговой службы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Прокофьев.

— Кто-то, кого мне сложно назвать человеком, разрисовал мемориал памяти погибших воинов напротив здания налоговой службы. К сожалению, каждый понимает патриотизм по своему. Кто-то любит город, в котором родился и живёт, а кто-то в этом городе ведёт себя как свинья! Краску мы уже отмыли, вернули мемориалу первоначальный вид, но те, кто это сделал, увы будут продолжать гадить и пакостить. Я надеюсь, что рано или поздно до них все же дойдет, что подобными поступками они плюют не во власть, не в жителей города, а в первую очередь в самих себя, - написал Дмитрий Прокофьев.