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В Николаеве неизвестные облили красной краской мемориал памяти погибших воинов, который расположен напротив здания налоговой службы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Прокофьев.
— Кто-то, кого мне сложно назвать человеком, разрисовал мемориал памяти погибших воинов напротив здания налоговой службы. К сожалению, каждый понимает патриотизм по своему. Кто-то любит город, в котором родился и живёт, а кто-то в этом городе ведёт себя как свинья! Краску мы уже отмыли, вернули мемориалу первоначальный вид, но те, кто это сделал, увы будут продолжать гадить и пакостить. Я надеюсь, что рано или поздно до них все же дойдет, что подобными поступками они плюют не во власть, не в жителей города, а в первую очередь в самих себя, - написал Дмитрий Прокофьев.
В феврале 2019 года вандалы разрисовали красной краской памятник воинам АТО, который установлен на Борщаговке в Киеве.
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В Николаеве неизвестные облили красной краской мемориал памяти погибших воинов, который расположен напротив здания налоговой службы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Дмитрий Прокофьев.
— Кто-то, кого мне сложно назвать человеком, разрисовал мемориал памяти погибших воинов напротив здания налоговой службы. К сожалению, каждый понимает патриотизм по своему. Кто-то любит город, в котором родился и живёт, а кто-то в этом городе ведёт себя как свинья! Краску мы уже отмыли, вернули мемориалу первоначальный вид, но те, кто это сделал, увы будут продолжать гадить и пакостить. Я надеюсь, что рано или поздно до них все же дойдет, что подобными поступками они плюют не во власть, не в жителей города, а в первую очередь в самих себя, - написал Дмитрий Прокофьев.
В феврале 2019 года вандалы разрисовали красной краской памятник воинам АТО, который установлен на Борщаговке в Киеве.
|
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|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный