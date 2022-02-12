Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали военную технику, размещенную оккупантами с нарушением линий отвода или вне выделенных мест хранения вооружения.

Об этом идет речь в отчете СММ ОБСЕ.

Миссия зафиксировала 8 гаубиц («Лягушки», «Гвоздики» и другие) и 3 реактивные системы залпового огня («Грады»), размещенные с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, в том числе

на полигоне вблизи Тернового (57 км к востоку от Донецка)

вблизи Мануйловки (65 км к востоку от Донецка).

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе Донецкой области СММ зафиксировала 10 танков на полигоне недалеко от Тернового.

Напомним, за прошедшие сутки, 10 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.