В частном доме Святошинского района Киева произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Правоохранители изъяли с места происшествия оружие и боеприпасы — их происхождение и вид еще предстоит установить.

Как сообщили в полиции Киева, правоохранители получили сообщение о взрыве в частном доме по улице Юрия Клена в Святошинском районе города.

На место выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управления полиции, криминалистическая лаборатория, судебно-медицинский эксперт, врачи и взрывотехники.

По предварительной информации, взрыв спровоцировал боеприпас, похожий на гранату РГД-5. Взрывотехники обследовали помещение и придомовую территорию, изъяв оружие и боеприпасы, происхождение и вид которых должны быть установлены после экспертного исследования.

На балконе второго этажа дома правоохранители нашли 59-летнего владельца дома мертвым и с ранениями, похожими на осколочные. Тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Сведения о происшествии зарегистрировали в журнале заявлений и сообщений полиции, правовая квалификация дела должна быть установлена уже после проведения проверки.

Напомним, ночью 12 февраля в Николаеве произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе «Karavella» по адресу Террасная,13.