Ночью 12 февраля в Николаеве произошел пожар в гостинично-ресторанном комплексе «Karavella» по адресу Террасная,13.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

О пожаре крыши спасателям сообщил охранник заведения. На место выехали спасатели и заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации.

— По прибытию наблюдалось пламенное горение в котельной на четвертом этаже четырехэтажного здания комплекса, где находился масляный котел. Была угроза распространения огня на другие этажи, – сказано в сообщении.

По информации администрации, из здания эвакуировали 10 человек, среди которых персонал и посетители. Спасатели ликвидировали пожар в 00:40 на площади 15

квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС на месте работали 35 спасателей и 8 спецавтомобилей, а также привлекались сотрудники полиции.

Напомним, что в ночь на субботу, 22 января, произошел пожар двух этажей николаевского ресторана «Daily Sport».