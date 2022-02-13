В Харькове мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил нападение на врачей «скорой помощи», которых вызвал ранее для своей матери.

Об этом накануне сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

— 12 февраля в 12:24 в службу 103 поступил вызов к 89-летней жительнице города Харькова. Молодой человек рассказал диспетчеру, что его пожилая мать умирает и нуждается в помощи. Никто не пострадал, — говорится в сообщении.

Указано, что во время проведения осмотра больной мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и начал агрессивно вести себя, препятствовать осмотру и даже пытался напасть на медиков с ножом.

— Фельдшер успел нажать тревожную кнопку. На место чрезвычайного происшествия спустя считанные минуты прибыл наряд полиции, зафиксировавший факт и обстоятельства нападения, — рассказали в центре.

Также отмечается, что больной женщине все же оказали экстренную медицинскую помощь, несмотря на обстоятельства.

Напомним, в ночь на четверг, 3 февраля, в Николаеве задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который ходил по улице с оружием.