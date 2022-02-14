В Черкасской области 12 февраля на реке Днепр откололась льдина, на которой находились около 200 рыбаков. Те дрейфовали в направлении Полтавской области, пока их не спасли.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Событие произошло в Золотоношском районе недалеко от села Москаленки на траверсе насосной станции. Один из рыбаков позвонил спасателям.

Для спасения людей на место отправили, в частности, водолазов и водный патруль полиции.

Двумя рыболовными баркасами к берегу доставили около 70 человек, а еще около 100 самостоятельно пешком добрались до берега.

Пострадавших нет, к медикам обращений за помощью не было.

Напомним, 7 ноября в пределах села Рыбаковка на Николаевщине в море перекинулась резиновая лодка, на которой был человек.