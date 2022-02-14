За прошедшие сутки, 13 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Вблизи Катериновки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Водяного противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку от Марьинки российские наемники обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В окрестностях Водяного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы калибра 120 мм.

Также на Донетчине и Луганщине зафиксировано 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 12 февраля со стороны сепаратистов было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.