На Донбассе за прошедшие сутки со стороны сепаратистов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 13 февраля.

Так, в направлении Песков враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево дважды были задействованы беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.

Возле Новозвановки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 текущих суток со стороны сепаратистов нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 12 февраля штаб зафиксировал семь нарушений перемирия со стороны террористов. Один украинский военный был ранен.