На Донбассе за прошедшие сутки со стороны сепаратистов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 13 февраля.
Так, в направлении Песков враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево дважды были задействованы беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.
Возле Новозвановки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7:00 текущих суток со стороны сепаратистов нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 12 февраля штаб зафиксировал семь нарушений перемирия со стороны террористов. Один украинский военный был ранен.
На Донбассе за прошедшие сутки со стороны сепаратистов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 13 февраля.
Так, в направлении Песков враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево дважды были задействованы беспилотные летательные аппараты, с помощью которых осуществили сброс выстрелов ВОГ-17.
Возле Новозвановки незаконные вооруженные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов. Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
По состоянию на 7:00 текущих суток со стороны сепаратистов нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 12 февраля штаб зафиксировал семь нарушений перемирия со стороны террористов. Один украинский военный был ранен.