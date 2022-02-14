В Грузии 13 февраля в 22:25 по местному времени (в 20:25 по Киеву) произошло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки ощущались даже в Армении.

Об этом сообщают Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии и Эхо Кавказа.

Землетрясение почувствовали и на востоке, и на западе Грузии. Эпицентр располагался на юге, в районе села Самеба в Дманисском муниципалитете. В местной администрации сообщили, что в регионе обошлось без разрушений.

Вместе с тем сообщается, что после землетрясения в городе Дманиси исчезло электричество, однако его уже восстановили. Сильные толчки почувствовали и жители Тбилиси (столицы Грузии), и других городов. Подземные толчки ощущались даже в Армении — в частности, в столице страны Ереване, а также в городах Гюмри и Ванадзори. В некоторых районах там тоже пропало электричество.

В последнее время грузинская деревня Самеба стала активной сейсмической зоной: подземные толчки случаются почти каждый день. Самое сильное землетрясение за последние месяцы там было зафиксировано 16 августа 2021 года — магнитуда достигала 5,1.

В свою очередь Армения сообщает, что вечером 13 февраля на границе с Грузией произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков расположен в 16 км северо-восточнее армянского города Бавра. Сила толчков в эпицентре достигала 6-7 баллов. Информации о пострадавших и повреждениях пока нет.

Напомним, что в Черниговской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 балла.