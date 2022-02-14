В Харькове водитель такси не пропустил машину скорой помощи, в которой медики везли в больницу пациента в тяжелом состоянии.

Видео происшествия появилось на странице Центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

Пациент, находящийся в скорой задыхался, поэтому врачи ехали быстро и с включенной сиреной. Инцидент произошел на улице Академика Павлова. На перекрестке водитель такси, нарушив правила дорожного движения, не пропустил скорую.

Еще одно происшествие случилось с другим экипажем скорой 12 февраля около полудня. Диспетчеру поступило сообщение о срочном вызове от молодого человека. Он сообщил, что при смерти находится его мать, пожилой женщине необходима неотложная помощь. Когда врачи приехали к 80-летней пациентке и начали ее осматривать, им начал мешать ее сын. Нетрезвый мужчина угрожал медикам ножом. В происшествии никто не пострадал. Один из медиков вызвал правоохранителей, воспользовавшись тревожной кнопкой. Полицейские задокументировали факт нападения. Медики оказали пожилой пациентке неотложную помощь.

Напомним, что 13 февраля на автодороге «Киев-Одесса» близ села Курячьи Лозы произошла смертельная авария.