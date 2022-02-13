Сегодня вечером, 13 февраля, на автодороге «Киев-Одесса» близ села Курячьи Лозы произошла смертельная авария.

Погибли пятеро людей, в том числе ребенок, сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Катастрофа произошла около 19:45 на 280 километре автодороги М-05. В результате столкновения Toyota и MAN на месте погибли пятеро пассажиров легковушки, среди которых ребенок 7-8 лет. Водитель грузовика не пострадал.

Следователи открыли по указанному факту уголовное производство по части 3 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек». Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, а также информацию о личностях погибших.

Напомним, в этот же день, также неподалеку от села Курячьи Лозы, случилась еще одна смертельная авария.