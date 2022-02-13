Сегодня днем, 13 февраля, неподалеку от села Куриные Лозы в Николаевской области произошло смертельное ДТП.

Об этом уведомляет отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Вследствие столкновения двух транспортных средств 23-летний водитель BMW скончался на месте аварии. 38-летний мужчина, пребывающий за рулем грузовика, не пострадал.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 11 февраля в Первомайске 22-летний водитель Daewoo Lacetti насмерть сбил пешехода.