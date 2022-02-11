В Первомайске 22-летний водитель Daewoo Lacetti насмерть сбил пешехода. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла в четверг, 10 февраля, примерно в 22:25 возле дома №113 по улице Одесской. В результате ДТП 20-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.

По указанному факту следователи возбудили уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет. Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Также правоохранители просит граждан, владеющих какой-либо информацией обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12, или по телефону 093-714-45-20 или 102.

Ранее сообщалось, что судья Центрального районного суда Николаева вынес приговор 36-летнему водителю маршрутного такси, который в 2018 году сбил пешехода, вследствие чего тот скончался.