На автодороге Н-11 «Николаев – Днепр» недалеко от Баштанки грузовик DAF столкнулся с полуприцепом и ВАЗ-2105. В результате аварии 45-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия, его 13-летнюю пассажирку с телесными повреждениями доставили в больницу.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Авария произошла 14 февраля около 09:00 на автодороге. По указанному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает до восьми лет тюрьмы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия и просят всем, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах указанного ДТП, обратиться по адресу: город Баштанка, улица Семена Бойченко, 5, телефон (05158)-2-71-56 или 102.

Ранее сообщалось, что вечером, 13 февраля, на автодороге «Киев-Одесса» близ села Курячьи Лозы произошла смертельная авария. Погибли пятеро людей, в том числе ребенок.