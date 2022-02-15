В Николаеве патрульные задержали «закладчика», который заметно нервничал, чем выдал себя.

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Во время патрулирования Центрального района города инспекторам поступило сообщение, что возле одного из домов на пересечении улиц Школьная и 9 Продольная неизвестный мужчина ищет или раскладывает закладки.

Прибыв по указанному адресу патрульные заметили мужчину, который, увидев патрульный автомобиль, резко пошел в противоположном направлении, а во время разговора с правоохранителями заметно нервничал. У мужчины были обнаружены полиэтиленовые свертки с наркотическими веществами.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что10 января николаевским патрульным поступило сообщение, что возле одного из домов на проспекте Мира неизвестный мужчина ищет или раскладывает закладки.