Ночью 10 января николаевским патрульным поступило сообщение, что возле одного из домов на проспекте Мира неизвестный мужчина ищет или раскладывает закладки.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Прибывшие на место охранники правопорядка почти сразу обнаружили 18-летнего гражданина по ориентировке. Парень сообщил, что имеет с собой несколько полиэтиленовых пакетиков с наркотическими веществами.

Также второе сообщение поступило полицейским примерно в 3 часа ночи. Заявитель сообщил правоохранителям, что на улице 6-я Слободская неизвестный мужчина вроде бы ищет закладки.

Прибыв по указанному адресу и отработав близлежащие территории, патрульные обнаружили гражданина по ориентировке, который начал заметно нервничать при общении с инспекторами. Во время поверхностной проверки у мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакетик с порошкообразным, вероятно, наркотическим веществом.

В обоих случаях полицейские вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

Напомним, что правоохранители задержали в Николаеве мужчину и его беременную сообщницу, которые занимались сбытом наркотиков, у них изъяли вещества на более 700 тысяч гривен.