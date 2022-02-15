Вблизи села Бродщина в Полтавской области взорвался бензовоз, водитель скончался на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По предварительной информации следствия, в результате взрыва бензовоза МАН погиб водитель грузовика, житель Киевщины, 1975 года рождения. Спасатели пожар ликвидировали.

В настоящее время по данному факту следователи открыли уголовное производство по квалифицирующим признакам части 2 статьи 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Напомним, 13 февраля на автодороге «Киев-Одесса» близ села Курячьи Лозы произошла смертельная авария.